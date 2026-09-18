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Topman Ryanair zegt sorry voor vergelijking met 'verkrachters'

Economie
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 19:52
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DUBLIN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Topman Michael O'Leary van Ryanair heeft zijn excuses aangeboden aan slachtoffers van seksueel geweld voor het gebruik van het woord "verkrachters". De topman van de Ierse budgetvlieger omschreef concurrerende maatschappijen als verkrachters vanwege hun hoge tarieven.
"Ik ben mij er echter van bewust geworden dat het woord dat ik zo onzorgvuldig heb gebruikt, veel mensen, en met name slachtoffers en overlevenden, diep heeft gekwetst en beledigd", zei O'Leary in een video waarin hij zijn excuses aanbood.
Een week geleden weigerde de topman nog sorry te zeggen voor zijn uitspraak. "Aangezien ik de afschuwelijke misdaad van verkrachting zeker niet bagatelliseer, zal ik absoluut geen excuses aanbieden", reageerde hij toen zijn uitspraak tot opschudding had geleid.
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