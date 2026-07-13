Bijna iedereen trapt erin: bagagebundel van Ryanair en easyJet is juist duurder

"Handig, alles in één pakket": zo verkopen budgetmaatschappijen hun bagagebundels. Maar wie het uitrekent, betaalt tot 11 euro per enkele reis té veel. En miljoenen Nederlanders boeken juist nu.

Wat is er aan de hand?

easyJet, Ryanair, Transavia, Vueling en Wizz Air. Bij elke maatschappij bieden ze tegenwoordig een "slimme keuze": een bundel met bagage, een stoel en soms priority boarding, voor één afgeronde prijs. De Consumentenbond deed proefboekingen bij de vijf populairste prijsvechters:. Bij elke maatschappij bieden ze tegenwoordig een "slimme keuze": een bundel met bagage, een stoel en soms priority boarding, voor één afgeronde prijs.

De uitkomst is ontnuchterend: die bundels zijn vaak juist duurder dan wanneer je bagage en stoel los bijboekt (

De prijsverschillen

Maatschappij Bundel Prijsverschil t.o.v. los bijboeken easyJet 'Smart' en 'Extra' Tot €10 per enkele reis duurder Ryanair 'Time Saver' Bij 4 van de 5 onderzochte vluchten tot €11 per enkele reis duurder Transavia, Vueling, Wizz Air Diverse bundels Bundels "regelmatig duurder" dan losse onderdelen

Reken het even door voor een gezin van vier op vakantie: 4 personen × 2 kanten × €10 = €80 weggegooid geld — en dat is nog met de zuinigste schatting.

Waarom trapt bijna iedereen erin?

Drie redenen. Ten eerste: in het boekingsproces zie je vaak wél de bundelprijs, maar niet meteen wat de losse onderdelen kosten. Je moet zelf teruggaan, doorklikken en optellen. De Belgische rechter oordeelde begin 2026 al dat die werkwijze bij Ryanair misleidend is (

Ten tweede: de maatschappijen presenteren de bundel als "slimme keuze" — een woord dat je hersenen laat afhaken

Ten derde: als je eenmaal in het boekingsscherm zit met partner, kinderen en een vluchtprijs die elke minuut kan stijgen, klik je niet meer terug om even 15 minuten te puzzelen.

De verborgen nadelen van een bundel

Naast de hogere prijs zit er nog een addertje onder het gras: bij de meeste maatschappijen zitten álle passagiers in één boeking vast aan dezelfde bundel . Dus:

Je kunt niet één koffer voor het hele gezin boeken en die delen.

Je betaalt voor priority boarding voor iedereen, ook voor de tiener die dat volstrekt niks kan schelen.

In een bundel zit meestal een standaardhoeveelheid bagage — vaak méér dan je nodig hebt.

Zo boek je slimmer

Boek eerst het kale ticket (Basic bij Ryanair, Standard bij easyJet). Voeg daarna handmatig toe wat je écht nodig hebt: één ruimkoffer, één stoel naast je kind, klaar. Reken bundel vs. los altijd na vóór je op "betalen" klikt. Betaal geen priority boarding tenzij je 'm echt wilt — vroeg instappen is geen kwaliteit, het is een file bij de gate. Reis je met een gezin? Overweeg één ruimkoffer voor iedereen samen in plaats van vier keer handbagage-upgrade.

Wat verandert er straks?