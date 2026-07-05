Vliegtuig met USAR-team geland op vliegbasis Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - Het zoek- en reddingsteam van USAR is weer terug in Nederland. Het vliegtuig met daarin de 64 leden en acht hulphonden landde rond 13.25 uur op vliegbasis Eindhoven.

Op het vliegveld wachtten familie en vrienden op hun geliefden die de afgelopen dagen in Venezuela zochten naar slachtoffers van de zware aardbevingen.

In Eindhoven wordt het team ook verwelkomd door directeur Stabiliteit en Humanitaire Hulp bij het ministerie van Buitenlandse Zaken Nathalie Olijslager.

Het Urban Search and Rescue Team (USAR) vertrok vorige week vrijdag naar Venezuela om te zoeken naar overlevenden van de zware aardbevingen. Afgelopen woensdag stopte het team de werkzaamheden omdat er een nieuwe fase was aangebroken in de hulpverlening. De kans om nog levende mensen te vinden, was toen erg klein geworden.