De traditionele adviezen over goede nachtrust zijn aan herziening toe. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat niet iedereen dezelfde hoeveelheid slaap nodig heeft en dat de kwaliteit van slaap door veel meer factoren wordt beïnvloed dan alleen bedtijd, zo meldt New Scientist.

De gangbare aanbeveling van acht uur slaap per nacht blijkt te simplistisch. Leeftijd, geslacht, persoonlijke gewoonten en levensstijl bepalen hoeveel slaap iemand werkelijk nodig heeft. Bovendien spelen factoren als werk en reizen een belangrijke rol bij het verstoren van ons slaapritme.

Wetenschappers pleiten daarom voor een holistische benadering die zich richt op het hele etmaal, niet alleen op de nachtrust. Zo blijkt het tijdstip van maaltijden en de samenstelling van onze darmflora van invloed op de slaapkwaliteit. Ook ons persoonlijke bioritme, het moment waarop we het meest actief zijn, speelt een cruciale rol.

Goede slaap blijft belangrijk

Het belang van goede slaap staat buiten kijf. Onderzoek van het afgelopen decennium toont aan dat voldoende rust essentieel is voor hersenfunctie, hartgezondheid en gemoedstoestand. Slechte of onvoldoende slaap verhoogt het risico op hartziekten, diabetes type 2 en hoge bloeddruk.

Het probleem is dat mensen vaak slecht kunnen inschatten hoe goed ze slapen. Dit komt doordat we onbewust zijn tijdens het proces dat we proberen te beoordelen. De nieuwe inzichten bieden echter hoop: sommige van de belangrijkste verbeteringen in slaapkwaliteit kunnen overdag al worden gerealiseerd, los van hoe comfortabel het bed is.

Wat kun je doen?

Een goede nachtrust begint bij een regelmatig ritme. Probeer elke dag rond dezelfde tijd op te staan en zorg voor voldoende natuurlijk licht in de ochtend. Het helpt ook om intensieve activiteiten vroeg op de dag te plannen en je laatste maaltijd minimaal drie uur voor het slapengaan te eten. Cafeïne kun je het beste alleen ’s ochtends drinken.

Luister naar de signalen van je lichaam in plaats van jezelf te dwingen een vast aantal uren te slapen. Ontwikkel een ontspannende avondroutine, bijvoorbeeld door te lezen of te mediteren, en laat beeldschermen het laatste uur links liggen. Zorg ten slotte voor een koele slaapkamer; 16 tot 18 graden is ideaal.

Bron: New Scientist