Vliegtuig neergestort op A58 in Noord-Brabant

RUCPHEN (ANP) - Op de A58 is bij Rucphen in Noord-Brabant een vliegtuig neergestort. Het gaat om de snelweg vanuit Breda richting Roosendaal, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Om wat voor een vliegtuig het gaat, is nog niet bekend.

Volgens de ANWB gaat het om een zweefvliegtuig, maar de veiligheidsregio kan dit nog niet bevestigen. Ook weet een woordvoerster nog niet of er slachtoffers zijn. Wel zegt ze dat het vliegtuig op de snelweg zelf is neergestort. De A58 is in de richting van Roosendaal dicht omdat er brokstukken op liggen. Hulpdiensten zijn ter plaatse, aldus de veiligheidsregio.

Het is nog niet duidelijk of het vliegtuig is opgestegen of mogelijk wilde landen op Breda International Airport, een klein vliegveld vlak naast de A58 ligt tussen Roosendaal en Etten-Leur. Een medewerker van het vliegveld geeft aan nog niet te kunnen reageren.