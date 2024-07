Van den Hoogenband na eerste plak: was belangrijke dag voor ons

PARIJS (ANP) - Chef de mission Pieter van den Hoogenband sprak vlak na de langverwachte eerste olympische medaille voor Nederland zeer lovend over de roeimannen in de dubbelvier. Koen Metsemakers, Tone Wieten, Finn Florijn en Lennart van Lierop pakten op de vijfde dag van de Spelen het eerste Nederlandse goud in Parijs.

"Wij waren niet zo van slag", zei Van den Hoogenband over de medailledroogte. "Maar dit was een belangrijke dag voor ons. De mannen die het moesten doen, leveren ook. Wat zij hebben laten zien is fenomenaal."

De oud-zwemkampioen hoopt dat het eerste goud de sporters van TeamNL en met name de sportliefhebbers "een hoop positieve energie" geeft. "Hopelijk denkt de rest van de ploeg hierdoor ook: onze makkers, onze collega's, hebben dit geflikt. We zijn trots op ze. Maar om de sporters maak ik me niet zo druk. Die zijn gefocust bezig met de Spelen en die gaan weer een paar mooie resultaten neerzetten. Daar heb ik alle vertrouwen in."

Vlak na de mannen in de dubbelvier pakten hun vrouwelijke collega's zilver, nipt achter Groot-Brittannië.