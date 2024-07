Moederbedrijf bevestigt: sluiting Bristol-winkels aanstaande

BERINGEN (ANP) - De ongeveer tachtig Nederlandse vestigingen van mode- en schoenenketen Bristol sluiten binnenkort hun deuren. Dat bevestigt marketingtopvrouw Lore Vanaudenhove van moedermaatschappij Euro Shoe Group na berichtgeving door Het Nieuwsblad en De Tijd. Als de doorstart doorgaat "zullen een zeventigtal Belgische winkels en enkele medewerkers van het hoofdkantoor worden overgenomen", zegt zij. "Voor de Nederlandse winkels werd geen overnemer gevonden."

In Nederland zijn volgens Vanaudenhove momenteel nog ongeveer vierhonderd mensen werkzaam voor Bristol.

Euro Shoe Group vroeg eind mei een vorm van uitstel van betaling aan in België. Daarmee is het familiebedrijf in ieder geval tot 7 september beschermd tegen schuldeisers, om op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar. Het winkelbedrijf kampt met de nasleep van de coronacrisis en koopkrachtdaling en had in de tweede helft van vorig jaar te maken met een hard gedaalde omzet.

Inmiddels is Bristol gestart met een grote uitverkoop om schulden af te lossen. "De opbrengst van de leegverkoop, zowel in België als Nederland, zal onvoldoende zijn om alle schulden van onze moedermaatschappij aan te zuiveren", aldus de marketingtopvrouw. "Na het verloop van de bescherming zal dus het faillissement van de moedermaatschappij automatisch volgen en bijgevolg ook van de dochter, Bristol bv, in Nederland."