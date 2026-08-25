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Vliegveld Caracas heropent na aardbevingen

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 1:16
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CARACAS (ANP/AFP) - De internationale luchthaven van de Venezolaanse hoofdstad Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende twee aardbevingen die het land eind juni troffen.
Luchthaven Maiquetia, ook bekend als Simón Bolívar International Airport, ligt op zo'n 25 kilometer van de stad Caracas, in de staat Guaira. Die regio werd het zwaarst getroffen door de verwoestende aardbevingen op 24 juni, die een kracht van 7.2 en 7.5 hadden. In het hele land kwamen meer dan 6500 mensen om als gevolg van de aardbevingen.
Het vliegveld laat weten dat binnenlandse en internationale vluchten zullen worden hervat vanuit tijdelijke terminals.
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