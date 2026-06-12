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Vliegveld Hamburg waarschuwt voor hinder na incident met noodknop

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 12:35
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HAMBURG (ANP/RTR/DPA) - De luchthaven van Hamburg waarschuwt reizigers voor hinder nadat een veiligheidsincident tot een ontruiming had geleid. Een woordvoerder voorspelt flinke vertragingen en annuleringen.
Reizigers moesten vrijdag vertrekken uit het beveiligde deel van de luchthaven nadat de autoriteiten alarm hadden geslagen over een mogelijk risicovolle situatie. Het vliegveld meldt dat die voorzorgsmaatregelen nu weer zijn ingetrokken.
Aanleiding voor de ontruiming was dat een man op een noodknop had gedrukt. Hij kreeg zo ongeoorloofd toegang tot het beveiligde deel van het vliegveld. De politie zegt dat de man verdwaald was.
Dat heeft wel grote gevolgen. Naast de evacuatie van mensen uit een deel van de luchthaven, waren naar verluidt ook passagiers uit vliegtuigen gehaald.
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