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Liander ziet geen aanwijzing gasexplosie sportschool Amsterdam

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 12:38
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AMSTERDAM (ANP) - Netbeheerder Liander ziet geen aanwijzing voor een gasexplosie in de sportschool aan de Remijden in Amsterdam Nieuw-West. Een woordvoerder zegt wel een kleine slag om de arm te houden, omdat het onderzoek nog loopt en een gasexplosie nog niet 100 procent kan worden uitgesloten. Hoe lang dat onderzoek nog duurt, kon hij niet zeggen.
Medewerkers van Liander hebben vrijdagochtend vroeg gas en elektra van het getroffen pand afgesloten, zodat de brandweer daar veilig kan werken.
Een middenspanningsruimte die in het pand zat, beschouwt Liander als verloren. Daardoor zitten in de ontruimde flat waar de sportschool een bijgebouw van was, en in de naastgelegen flat, in totaal 233 klanten zonder elektriciteit. Volgens de woordvoerder wordt er hard gewerkt aan het omleggen van kabels, zodat de stroomvoorziening kan worden hersteld.
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