VN-biodiversiteitstop eindigt zonder financieel akkoord

CALI (ANP/AFP) - De VN-biodiversiteitstop in Cali, Colombia, eindigde zonder een akkoord over de financiering voor het beschermen van de natuur. De voorzitter van de top moest de onderhandelingen beëindigen, omdat er geen quorum meer was. Aangezien de top een dag langer duurde dan gepland, moesten verschillende deelnemers weg om hun vlucht te halen.

De conferentie was de grootste tot nu toe met ongeveer 23.000 geregistreerde afgevaardigden en had de taak de voortgang te beoordelen en op te voeren van de doelen die twee jaar geleden in Canada waren opgesteld om de vernietiging van de natuur door de mensheid te stoppen voor 2030. "We gaan door met werken omdat deze crisis te groot is en we niet kunnen stoppen", zei de voorzitter, Susana Muhamad tegen AFP.

In een reactie noemde Greenpeace de uitkomst "teleurstellend". Volgens het hoofd van de Greenpeace-delegatie op de VN-top, An Lambrechts, was het "dichten van de financiële kloof niet alleen een morele verplichting, maar noodzakelijk voor de bescherming van mens en natuur." Ook zei ze dat de financiering blijft stilstaan door een "oorverdovend gebrek aan financiële bijdragen van rijke overheden en ongekend lobbywerk door bedrijven".

Op de top was wel een akkoord over het opzetten van een zogenoemd 'Cali-fonds'. Via dit fonds moeten de opbrengsten van een nieuwe databank met genetisch materiaal van planten en dieren eerlijk worden verdeeld. De meeste data in de soortendatabank komen uit arme landen die daar dusver niet veel aan verdienen. Ook keurden afgevaardigden de oprichting goed van een permanent orgaan om de belangen van inheemse bevolkingen te vertegenwoordigen.