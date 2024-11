Presidentskandidaat Harris gaat stem per post uitbrengen

WASHINGTON (ANP) - De Democratische presidentskandidaat Kamala Harris is van plan haar stem per post uit te brengen. Dat zegt haar campagne zaterdag tegen CNN. "Ze wil een voorbeeld zijn voor andere kiezers om gebruik te maken van de verschillende opties die er zijn om te stemmen", aldus een woordvoerder voor haar campagne.

Of Harris haar stembiljet al heeft ingeleverd is niet bekend. In Californië, de thuisstaat van de huidige Amerikaanse vicepresident, mogen stemmen per post worden opgestuurd met een postzegel gedateerd uiterlijk voor de verkiezingsdag zelf.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn komende dinsdag. De Amerikaanse president Joe Biden bracht afgelopen maandag al zijn stem uit. In zijn thuisstaat Delaware stemde hij op Harris. In totaal hebben meer dan 70 miljoen Amerikanen al hun stem uitgebracht.