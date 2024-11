Sabalenka begint WTA Finals met overtuigende zege

RIYAD (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka is op de WTA Finals begonnen met een overtuigende overwinning. De nummer 1 van de wereld versloeg de Chinese Zheng Qinwen, die zevende staat, met 6-3 6-4. Sabalenka had aan 84 minuten genoeg in de eerste enkelspelwedstrijd van het eindejaarstoernooi in het Saudische Riyad.

De 26-jarige Sabalenka stond zelf geen enkele servicegame af en had in beide sets voldoende aan één break. De Belarussin benutte haar tweede wedstrijdpunt.

De Kazachse Elena Rybakina en Jasmine Paolini uit Italië zijn de andere twee speelsters in de poule van Sabalenka.

Vorig jaar werd het eindejaarstoernooi, bedoeld voor de beste acht speelsters van het jaar, gewonnen door de Poolse Iga Swiatek. Toen werd het toernooi in het Mexicaanse Cancún gespeeld.