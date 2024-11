VN-chef: deze klimaattop mag niet falen

BAKOE (ANP) - De partijen op de klimaattop moeten tot een overeenstemming komen in Bakoe, benadrukt VN-chef António Guterres. "Falen is geen optie", zei Guterres op de top in Azerbeidzjan. Op donderdag zijn de onderhandelende partijen het nog altijd niet eens over de hoofdzaak van deze klimaattop: het geld. Er moet een bedrag afgesproken worden dat rijke landen aan arme landen besteden zodat zij kunnen verduurzamen en de gevolgen van klimaatverandering kunnen tegengaan.

Guterres deed een direct beroep op de ministers en onderhandelaars om minder hard de onderhandelingen te voeren. "Navigeer een weg door de meningsverschillen. En hou het grotere geheel in de gaten. Vergeet nooit wat er op het spel staat."

Een dag voor de COP officieel is afgelopen, worden in de conceptteksten nog altijd geen bedragen genoemd over het zogeheten financieringsdoel voor 2035. Vrijwel alle landen zijn het ermee eens dat de huidige 100 miljard dollar per jaar flink moet worden verhoogd. Maar naar welk bedrag is nog onduidelijk. Met name de rijke landen houden de kaarten nog tegen de borst en noemen geen bedragen.

Guterres benadrukte dat de financiering geen "aalmoes is. Het is een investering tegen de verwoestingen die de ongecontroleerde klimaatchaos ons allemaal zal toebrengen. Het is een aanbetaling voor een veiligere, welvarendere toekomst voor elk land op aarde."