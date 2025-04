VN-hulp 650.000 mensen Ethiopië wordt stopgezet door geldgebrek

ROME (ANP) - De VN-organisatie die gaat over voedselhulp heeft alarm geslagen over de gevolgen van ernstig geldgebrek in Ethiopië. "Het Wereldvoedselprogramma (WFP) ziet zich genoodzaakt om in mei de behandeling van 650.000 ondervoede vrouwen en kinderen stop te zetten vanwege onvoldoende financiering", staat in een verklaring.

Het WFP waarschuwt dat honger en ondervoeding toenemen in het grote Oost-Afrikaanse land. Dat heeft te maken met allerlei factoren, zoals conflicten, vluchtelingenstromen, de droogte en economische problemen. Het ontbreekt de VN-organisatie naar eigen zeggen aan de financiële middelen om voldoende hulp te bieden. Tussen april en september gaat het om een tekort van 222 miljoen dollar, omgerekend 193 miljoen euro.

Dat kan gevolgen hebben voor miljoenen mensen. Als er niet snel meer geld komt, lopen volgens het WFP in totaal 3,6 miljoen mensen het risico in de komende weken hun voedselhulp te verliezen.