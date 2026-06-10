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VN-mensenrechtenchef stuurt onderzoeksmissie naar Libanon

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 14:18
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GENÈVE (ANP/AFP/RTR) - De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, stuurt een onderzoeksmissie naar Libanon om te kijken of er internationaal recht is geschonden in de huidige strijd tussen Israël en de Libanese beweging Hezbollah.
De strijd brak 2 maart uit nadat de sjiitische beweging Hezbollah raketten had afgevuurd op Israël als blijk van solidariteit met Iran. Dat overwegend sjiitische land werd eind februari door Israël en de VS op grote schaal aangevallen.
Israël heeft gereageerd met een nieuwe oorlog in Libanon, waarbij al 3600 mensen zijn gedood. Israëlische aanvallen en troepen hebben al meer dan een miljoen ontheemden veroorzaakt en tal van dorpen zwaar beschadigd of verwoest.
Half april meldden de VS dat er een bestand overeengekomen was, maar de gevechten gaan door. Volgens Beiroet heeft Israël al bijna 3500 luchtaanvallen uitgevoerd sinds 16 april. Libanon lijdt enorme schade en voor een op de vier inwoners dreigt voedseltekort.
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