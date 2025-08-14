VN-onderzoekers vermoeden oorlogsmisdaden bij gevechten alawieten

GENÈVE (ANP) - Tijdens de uitbraak van het sektarische geweld in Syrië eerder dit jaar zijn waarschijnlijk oorlogsmisdaden gepleegd, zeggen onderzoekers van de Verenigde Naties. Ze wijzen zowel naar de alawitische strijders die loyaal zijn aan de gevluchte dictator Bashar al-Assad als de troepen van de nieuwe machthebbers.

Assads regime viel in december en in de maanden daarna vonden geweldsuitbarstingen plaats die gericht waren op de alawieten, de minderheid waartoe Assad behoorde. In maart escaleerde het geweld en vonden moordpartijen plaats. Zo'n 1400 mensen kwamen om, de meesten burgers.

"De schaal en de wreedheid van het geweld dat is vastgelegd in ons rapport is diep verontrustend", zegt Paulo Sérgio Pinheiro, de voorzitter van de VN-onderzoekscommissie. Hij zegt dat ze martelingen, moorden en onmenselijke omgang met doden hebben vastgesteld in Syrië. De onderzoekers hebben met tweehonderd getuigen gesproken en massagraven bezocht. Ook hebben ze beelden van misdaden geanalyseerd.