Ook deze donderdag nog kans op smog in een deel van het land

BILTHOVEN (ANP) - De luchtkwaliteit is mogelijk ook donderdag nog slecht in delen van Utrecht, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Door ophoping van ozon kan daar smog ontstaan, net als de afgelopen dagen, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Mensen die daar gevoelig voor zijn, krijgen het advies om binnen te blijven en rustig aan te doen met lichamelijke inspanning.

"Dit advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is", voegt het instituut eraan toe. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn het gevoeligst voor smog. Zij kunnen kortademig worden, of ze moeten veel hoesten. Irritaties aan ogen, neus en keel zijn ook bekende klachten.

Smog ontstaat sneller als het warm weer is en weinig waait. Dan blijven kleine deeltjes luchtvervuiling hangen. "In de loop van de dag draait de wind naar het westen en wordt schonere lucht aangevoerd", vervolgt het RIVM. Dan is er geen kans meer op smog.