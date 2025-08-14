Bierbrouwer Carlsberg heeft last van sombere consument

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - Bierbrouwer Carlsberg voelt dat consumenten minder snel geld uitgeven aan bier en andere dranken. Na jaren van stevige prijsstijgingen in de supermarkt en de kroeg dragen internationale handelsspanningen nu bij aan onzekerheid onder consumenten, zei topman Jacob Aarup-Andersen.

Carlsberg verkocht weliswaar meer bier en andere dranken, maar had dat alleen te danken aan overnames. Zonder dat effect viel de hoeveelheid verkochte drank 1,7 procent terug. Ook de omzet steeg louter door overnames. Op eigen kracht ging het om een daling van de opbrengsten met 0,3 procent. "We zien een blijvend bedrukte consument", zei Aarup-Andersen in een gesprek met journalisten over de halfjaarresultaten.

Carlsberg verwacht geen verbetering van het consumentenvertrouwen dit jaar. Eerder meldde concurrent Heineken bij zijn halfjaarcijfers last te hebben van een zwakker consumentenvertrouwen in Noord- en Zuid-Amerika.