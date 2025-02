VN-rapport: mogelijk misdaden tegen menselijkheid in Bangladesh

GENÈVE (ANP) - Het VN-Mensenrechtenkantoor (OHCHR) denkt dat de vorige regering in Bangladesh zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid door vorig jaar demonstraties de kop in te drukken. Er vielen tot 1400 doden, staat in een rapport van het bureau.

Daarin staat dat er een "officieel beleid was om antiregeringsdemonstranten en hun aanhangers aan te vallen en met geweld te onderdrukken". Dit zou blijken uit verklaringen van hoge functionarissen en ander bewijs over de periode tussen 1 juli en 15 augustus. Premier Sheikh Hasina trad vanwege de onrust af en vluchtte naar India. Ze regeerde vijftien jaar met ijzeren vuist.

"De wrede reactie was een berekende en goed gecoördineerde strategie van de voormalige regering om de macht te behouden ondanks massaal verzet", stelt VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Er zijn volgens hem redelijke gronden om te geloven dat honderden buitengerechtelijke executies, martelingen en grootschalige willekeurige arrestaties en detenties werden uitgevoerd.

Naast de doden vielen er ook duizenden gewonden. Het VN-Mensenrechtenkantoor meldt dat het merendeel was neergeschoten door de veiligheidsdiensten en dat 12 tot 13 procent van de doden kinderen waren. Volgens de politie kwamen er ook 44 agenten om het leven.