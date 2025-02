Twintiger bekent brute moord op 11-jarige scholiere bij Parijs

VERSAILLES/EVRY (ANP) - Een 23-jarige man uit Épinay-sur-Orge, ten zuiden van Parijs, heeft volgens justitie de moord bekend op een 11-jarig meisje, Louise, uit dezelfde plaats. DNA-materiaal van de maandagavond aangehouden verdachte Owen L. is op het lichaam van het slachtoffer gevonden en hij is op beelden van bewakingscamera's gezien.

Louise verdween vrijdagmiddag op weg van school naar huis. Een enorme zoekactie werd op touw gezet waarbij de politie ook een drone en een helikopter inschakelde. Haar lichaam werd in de nacht gevonden in een bos niet ver van de school. De dader heeft het meisje met een scherp voorwerp "op vitale plaatsen" gestoken en geslagen. De moord heeft het land geschokt. Het motief van de verdachte is vooralsnog een raadsel. De recherche heeft geen aanwijzingen voor een zedenmisdrijf of roof. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de twee elkaar kenden. De verdachte is wel een bekende van de politie door gevallen van geweldpleging en diefstal.

Franse media melden dat Owen L. een onlinegameverslaafde zou zijn. Hij zou vrijdag bijna de hele dag een spel dat Fortnite heet hebben gespeeld en een potje hebben verloren. Daarbij zou hij zijn uitgelachen. Vervolgens verliet de man boos zijn woning en vermoordde korte tijd later het meisje, aldus de media.

De ouders van L. en een vriendin zijn aangehouden. Ze zouden tegenstrijdige verklaringen over de activiteiten van de verdachte hebben afgelegd. Volgens Franse media licht het Openbaar Ministerie in Evry de zaak rond 18.00 uur toe.