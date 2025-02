VN-voorman roept Rwanda op militie in Congo niet meer te steunen

GENÈVE (ANP/AFP/RTR) - Rwanda moet stoppen de Congolese strijdgroep M23 te steunen. Dit vindt de chef van de Mensenrechtenraad van de VN, Volker Türk. Hij vreest dat de bloedige strijd in het oosten van Congo escaleert en roept alle betrokkenen op actie te ondernemen om de gevechten te stoppen.

Hij waarschuwde, aan het begin van een vergadering over de toestand in het oosten van Congo, dat de strijd zo erg kan escaleren dat die over de grenzen van Congo heen gaat.

Rwanda wordt sinds 1994 geleid door president Paul Kagame, een Tutsi. Hij is een drijvende kracht achter de beweging M23 die voornamelijk uit Congolese Tutsi's bestaat en in het delfstofrijke oosten van Congo opereert. Tutsi's zijn een bevolkingsgroep in vooral Rwanda, Burundi en delen van het oosten van Congo.