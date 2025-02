VN willen 6 miljard dollar inzamelen voor noodhulp aan Soedan

GENÈVE (ANP) - De Verenigde Naties willen 6 miljard dollar inzamelen (5,7 miljard euro) van internationale donoren voor de bevolking van Soedan. Met het geld moeten 26 miljoen mensen worden geholpen in het land, waar al twee jaar lang een bloedige oorlog wordt gevoerd.

Volgens de VN zijn 12 miljoen mensen op de vlucht geslagen door het conflict, waarvan het grootste deel elders in het land zijn toevlucht heeft gezocht. Bijna twee derde van de bevolking heeft noodhulp nodig, stellen de VN.

"Soedan is een humanitaire noodsituatie van schokkende omvang" zei VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher voorafgaand aan de lancering van het plan. "Hongersnood grijpt om zich heen. Er woedt een epidemie van seksueel geweld. Kinderen worden gedood en verwond. Het lijden is verschrikkelijk. Maar ons plan is een reddingslijn voor miljoenen mensen."

De hoge VN-vluchtelingenvertegenwoordiger Filippo Grandi ziet dat buurlanden vluchtelingen verwelkomen, maar dat hun middelen beperkt zijn. "De internationale gemeenschap moet opstaan en helpen" om noodhulp te garanderen en om een einde te maken aan het geweld.