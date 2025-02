21 mannen veroordeeld voor geweld na voetbalwedstrijd FC Utrecht

UTRECHT (ANP) - De rechtbank in Utrecht heeft 21 mannen, van wie twee minderjarig, veroordeeld voor ongeregeldheden rond de voetbalwedstrijd FC Utrecht - Go Ahead Eagles op 26 mei vorig jaar. De politie werd bekogeld met onder meer stenen, vuurwerk en fietsen na de wedstrijd. De hoogst opgelegde straf is tien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk. Anderen kregen voorwaardelijke celstraffen in combinatie met een taakstraf. Alle veroordeelden hebben een gebiedsverbod voor het stadion Galgenwaard en de omgeving gekregen van drie jaar. Zeven mannen zijn vrijgesproken.

Tegen het einde van de voetbalwedstrijd, de finale van de play-offs voor Europees voetbal, werd het onrustig. Eagles-supporters gooiden vuurwerk richting een thuisvak van FC Utrecht en er liepen supporters van FC Utrecht het veld op. Ongeveer 100 tot 150 supporters van FC Utrecht keerden zich buiten na de wedstrijd met geweld tegen stewards van FC Utrecht, politie en Mobiele Eenheid.

Uit camerabeelden blijkt volgens de rechtbank dat de relschoppers "alles gebruikten wat los en vast zat" om naar de politie te gooien: stenen, fietsen, zwaar vuurwerk en stalen putdeksels. Paaltjes werden uit de grond getrokken en stenen werden stukgegooid om vervolgens naar de politie te gooien. Ook werd een slagboom gesloopt. "De veroordeelden hebben met hun gedrag een bijdrage geleverd aan de ontremmende en gewelddadige sfeer", aldus de rechtbank.

Vrijgesproken

Van de zeven personen die zijn vrijgesproken, kan niet worden vastgesteld dat zij op de camerabeelden te zien zijn. Sommigen zijn door de politie herkend, maar de rechtbank oordeelt dat deze herkenningen niet als bewijs gebruikt kunnen worden. "De processen-verbaal zijn onzorgvuldig en tegenstrijdig opgesteld."

Het Openbaar Ministerie had straffen tot 1,5 jaar geëist tegen de verdachten, die tussen de 20 en 37 jaar oud zijn.