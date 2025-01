VodafoneZiggo: jaarwisseling gaf piek in data- en belverkeer

UTRECHT (ANP) - Tijdens de jaarwisseling hebben Nederlanders elkaar massaal nieuwjaarswensen gestuurd via hun mobieltje. Klanten van Vodafone verbruikten 50 procent meer mobiele data dan een jaar eerder, met een duidelijke piek direct na middernacht, meldt VodafoneZiggo. Het belverkeer steeg met 9 procent ten opzichte van de vorige jaarwisseling.

Ook op het vaste netwerk van Ziggo was een toppunt te zien in het datagebruik tussen 00.10 uur en 00.20 uur. Deze piek was 27 procent hoger dan vorig jaar.

Sms'en blijft afnemen, aldus VodafoneZiggo. Er werden opnieuw 8 procent minder sms-berichten verstuurd dan vorig jaar.