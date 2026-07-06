ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Volt-EU: neem op NAVO-top besluit tot Europese Veiligheidsraad

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 14:19
anp060726122 1
BRUSSEL (ANP) - De Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot (Volt) roept samen met collega's de Europese deelnemers aan de NAVO-top op deze week te besluiten tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad. Die raad moet sneller politieke besluiten kunnen nemen over de verdediging van Europa, zo staat in een oproep van Volt en Europarlementariërs van de centrumrechtse EVP, de sociaaldemocraten (S&D), de liberale Renew en de Groenen.
De Europese Veiligheidsraad moet een aanvulling worden op de NAVO.
Deze Europarlementariërs pleiten in een maandag uitgebrachte verklaring ook voor een geïntegreerde Europese commandostructuur. Ze willen daarnaast dat de EU-lidstaten samen defensiemateriaal inkopen, onderhouden en inzetten.
"De NAVO zal niet overleven als Europeanen simpelweg meer (Amerikaanse) wapens kopen. Europa moet een aanvulling vormen op de Amerikaanse capaciteiten die de alliantie bijeenhouden. Met twee zelfstandige pijlers zal de NAVO sterker worden", aldus de verklaring.
loading

POPULAIR NIEUWS

234746945 linkedin post normal none

Gekweekte vis is nog slechter dan gewone vis

shutterstock_2756798449

Nieuwe regels kunnen nabestaanden duizenden euro’s pensioen kosten

307423101_m

Dit is waarom je in Nederland geen reserveband in de kofferbak hoeft te hebben

Chinees-daksysteem-de-temperatuur-met-8-graden-1200x675

Hier zijn airco's uitverkocht. Chinees 'wolkendak' koelt miljoenenstad met 8 graden.

Scherm­afbeelding 2026-07-06 om 06.12.06

Trump’s telefoontje, rode kaart weg: “meest flagrante geval van politieke inmenging in het voetbal” tot nu toe.

shutterstock_2758230615

Deelauto, lease of koop: wanneer ben je echt goedkoper uit?

Loading