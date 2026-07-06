Volt-EU: neem op NAVO-top besluit tot Europese Veiligheidsraad

BRUSSEL (ANP) - De Nederlandse Europarlementariër Reinier van Lanschot (Volt) roept samen met collega's de Europese deelnemers aan de NAVO-top op deze week te besluiten tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad. Die raad moet sneller politieke besluiten kunnen nemen over de verdediging van Europa, zo staat in een oproep van Volt en Europarlementariërs van de centrumrechtse EVP, de sociaaldemocraten (S&D), de liberale Renew en de Groenen.

De Europese Veiligheidsraad moet een aanvulling worden op de NAVO.

Deze Europarlementariërs pleiten in een maandag uitgebrachte verklaring ook voor een geïntegreerde Europese commandostructuur. Ze willen daarnaast dat de EU-lidstaten samen defensiemateriaal inkopen, onderhouden en inzetten.

"De NAVO zal niet overleven als Europeanen simpelweg meer (Amerikaanse) wapens kopen. Europa moet een aanvulling vormen op de Amerikaanse capaciteiten die de alliantie bijeenhouden. Met twee zelfstandige pijlers zal de NAVO sterker worden", aldus de verklaring.