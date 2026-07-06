Minister Sjoerdsma naar China om handelsrelatie te versterken

DEN HAAG (ANP) - Minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66) begint dinsdag met zeventien Nederlandse bedrijven een drie dagen durende handelsmissie in China. Hij werd als Kamerlid vijf jaar geleden nog door Beijing op een sanctielijst geplaatst vanwege onder meer zijn kritiek op mensenrechtenschendingen in China.

Sjoerdsma sprak in maart met de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, tijdens een ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Kameroen. Daar werd duidelijk dat hij welkom is in China. Hij kondigde toen ook de handelsmissie aan, de eerste naar China sinds 2018.

"We hebben de afgelopen decennia een sterke handelsrelatie opgebouwd. Ons doel is om met dit bezoek de bilaterale handelsrelatie tussen Nederland en China verder te versterken. Het bespreken van zorgpunten hoort daarbij", aldus Sjoerdsma.

Nexperia

In China staat dinsdag opnieuw een gesprek met Wang Wentao op de agenda. De handelsrelatie met China liep vorig jaar een deuk op toen het kabinet ingreep bij chipmaker Nexperia. Die ruzie lijkt intussen enigszins geluwd, maar is nog steeds niet opgelost.

In Beijing zal ook gesproken worden over ASML dat ook meegaat op de handelsmissie. Een conceptwetsvoorstel van het Amerikaanse Congres wil de export van chiptechnologie van partnerlanden naar China verder beperken. Het kabinet keert zich tegen dat voorstel dat ook onderhoud wil verbieden.

360 miljard euro

Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar minder naar China uitgevoerd, terwijl de import van Chinese goederen wel toenam. Er gingen minder gespecialiseerde machines en halfgeleiders naar China, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

China dumpt goedkope producten in Europa, is al langer de klacht. Het handelsoverschot van China met de EU was vorig jaar 360 miljard euro. Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) zei eind vorige maand tegen Wang Wentao dat hierin verandering moet komen.

Brussel zegt niet te schromen maatregelen te nemen als het overleg niets oplevert. De vraag is of het zover gaat komen. De economieën zijn nauw verweven. Daarbij komt ook nog eens dat de EU sterk afhankelijk is van China als het gaat om verduurzaming en kritieke grondstoffen.