Von der Leyen maakt zich zorgen over extremistische partijen

AKEN (ANP) - De opkomst van extremistische partijen of "illiberale tendensen" in heel Europa baart voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zorgen. Het is volgens haar een trend "en niet zomaar een voorbijgaande", zei ze in een toespraak nadat ze de Karelsprijs in ontvangst had genomen. Ze voelt de verplichting om democratieën te "beschermen, te versterken en te behouden".

In plaats van extremistische stemmers te bekritiseren, moet worden gekeken naar redenen van hun ontevredenheid, zei Von der Leyen. Veel mensen maken zich zorgen over de manier waarop illegale immigratie wordt aangepakt, over de kosten van levensonderhoud en van huisvesting.

"We verdedigen onze democratie niet door de status quo te verdedigen. We moeten de drijvende kracht achter verandering zijn. Alleen door te laten zien dat democratie werkt voor mensen en dat ze resultaten oplevert kunnen we een sterkere Unie creëren." Volgens haar kan de EU alleen gedijen als democratie gedijt.

'Noodzaak'

Von der Leyen benadrukte het belang van uitbreiding van de EU met landen "die een vrije keuze hebben gemaakt om zich bij onze Unie aan te sluiten". Ze noemde Oekraïne, de landen van de Westelijke Balkan, Moldavië en "hopelijk ook Georgië". Ze sprak over een "volgende historische hereniging van ons continent".

Uitbreiding van de EU, die nu 27 lidstaten telt, is volgens de politica "niet alleen een morele noodzaak voor Europa. Het is een voorwaarde voor een sterker Europa."

Eenwording

"Een grotere, herenigde Europese Unie zal onze stem in de wereld versterken. Zij zal onze afhankelijkheid helpen verminderen. Het zal ervoor zorgen dat democratie, welvaart en stabiliteit in heel Europa worden versterkt."

De Karelsprijs is vernoemd naar Karel de Grote en wordt sinds 1950 uitgereikt aan personen of instellingen die zich inzetten voor de Europese eenwording.