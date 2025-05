Moederbedrijf Louis Vuitton ziet meer zuinigheid Chinese toerist

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse luxeconcern LVMH, moederbedrijf van onder meer Louis Vuitton, Christian Dior en Moët & Chandon, ziet meer zuinigheid bij Chinese toeristen. Volgens LVMH-topbestuurder Stéphane Bianchi gaan Chinezen minder vaak naar het buitenland op reis en als ze wel gaan dan geven ze minder uit. Chinese toeristen zijn juist een belangrijke bron van inkomsten voor LVMH als ze Frankrijk bezoeken of dutyfree shoppen op vliegvelden.

Maar volgens Bianchi is er in de afgelopen tijd te zien dat Chinezen terughoudender zijn met toeristische bestedingen in het buitenland. Hij zei ook dat Chinezen meer interesse tonen in lokale luxemerken in plaats van buitenlandse luxegoederen. Zo zouden veel meer Chinese juwelen worden gekocht.

LVMH heeft het al langere tijd lastig op de belangrijke Chinese markt onder druk van zwakkere consumentenbestedingen door de economische problemen in China. De omzet daalde daar in het eerste kwartaal met 11 procent. Ook andere bekende luxe- en modebedrijven zoals Burberry, Gucci-moeder Kering en Cartier-eigenaar Richemont kampen met een zwakkere Chinese vraag.