Von der Leyen wil snellere besluitvorming in EU

MÜNCHEN (ANP) - De besluitvorming in de Europese Unie moet sneller, wil voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Ze wil af van de unanimiteit van de 27 EU-landen bij besluitvorming. In plaats daarvan is besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid voldoende, zei de politica in een speech op de veiligheidsconferentie in München. Ook wil ze de EU-variant van artikel 5 van de NAVO activeren, wat betekent dat een aanval op één geldt als een aanval op allen.

Beide zijn nodig voor een onafhankelijk Europa, betoogde Von der Leyen. Europa moet zijn verantwoordelijkheid nemen en in actie komen, zei ze. "Het heeft schoktherapie gekost en er zijn grenzen overschreden die niet meer teruggedraaid kunnen worden." Ze doelde op de Amerikaanse dreiging Groenland in te nemen. Iedereen is het er nu wel over eens wat nodig is, voegde ze eraan toe.

Von der Leyen noemde dit "een waarlijk Europees ontwaken". Voor een onafhankelijk Europa mag "geen enkel taboe onbetwist blijven", zei ze.

Verplichting

"De tijd is gekomen om de wederzijdse verdedigingsclausule van Europa tot leven te wekken. Wederzijdse verdediging is niet optioneel voor de EU. Het is een verplichting binnen ons eigen Verdrag." Het gaat om artikel 42.7.

Er moet een nieuwe Europese veiligheidsstrategie komen, vervolgde de politica. "In essentie moet al ons beleid in deze nieuwe wereldorde een duidelijke veiligheidsdimensie hebben. Wij in Europa moeten bereid zijn onze kracht assertief en proactief in te zetten om onze veiligheidsbelangen te beschermen."

Het doel is ervoor te zorgen dat "Europa te allen tijde zijn eigen grondgebied, economie, democratie en manier van leven kan verdedigen. Want dat is uiteindelijk de ware betekenis van onafhankelijkheid", zei Von der Leyen.