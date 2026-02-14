Toezichthouder: versterking huizen Groningen moet sneller

DEN HAAG (ANP) - De versterking van huizen in door aardbevingen getroffen Groningse gemeenten moet sneller, constateert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Volgens de toezichthouder hebben de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen en Oldambt weliswaar zorgvuldige versterkingsplannen opgesteld, maar is "meer voortvarendheid" nodig om woningen zo snel mogelijk te versterken en bewoners duidelijkheid te geven.

Als de huidige planning uit de lokale plannen wordt gehaald, zullen de woningen in de meeste gemeenten pas in 2029 zijn hersteld, zegt het SodM. In de gemeente Eemsdelta, waartoe onder meer Loppersum, Appingedam en Delfzijl behoren, is dat pas in 2031 het geval.

De toezichthouder benadrukt dat niet alleen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), maar ook gemeenten medeverantwoordelijk zijn voor het tempo van de versterkingsoperatie. Ook moeten gemeenten kritisch blijven op het toevoegen van nieuwe adressen aan het programma, vindt het SodM. Als er woningen bijkomen, kan dat namelijk leiden tot vertraging voor bewoners die al langer wachten op herstel.

Urgentie

Vorig jaar zijn volgens het SodM ongeveer 120 adressen toegevoegd aan de versterkingsopgave, terwijl van niet alle woningen duidelijk is waarom. De toezichthouder zegt de manier waarop de NCG nieuwe adressen toevoegt nader te gaan bekijken.

In totaal moeten nog zeker 8500 woningen en andere gebouwen worden aangepakt. Volgens het SodM laat de recente aardbeving bij Zeerijp zien hoe belangrijk het is dat de versterkingsoperatie snel wordt afgerond. Bij dat dorp in de gemeente Eemsdelta vond in november een beving plaats met een kracht van 3,4, een van de zwaarste aardbevingen in Groningen ooit.