Voorjaarsvakantie begint in noorden met koud en winters weer

DEN HAAG (ANP) - In het noordelijke deel van Nederland begint vrijdagmiddag de voorjaarsvakantie. Scholieren in Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en het overgrote deel van Flevoland zijn een week vrij. Ook de Gelderse gemeente Hattem en Eemnes en Abcoude in Utrecht vallen onder de regio Noord.

Volgens Weeronline begint de voorjaarsvakantie in het noorden met koud en droog winterweer. 's Nachts kan het licht vriezen en overdag stijgt het kwik tot enkele graden boven nul. Desondanks is de kans dat er op natuurijs kan worden geschaatst klein, aldus Weeronline. Dat kan alleen als het koud genoeg wordt en dan op een ondiepe plas. In de loop van volgende week wordt het waarschijnlijk iets warmer.

Eerder deze week waarschuwde de ANWB dat het komend weekend druk wordt op wegen naar wintersportgebieden in de Alpen, omdat veel Nederlanders uit de regio Noord dan naar populaire bestemmingen in Oostenrijk, Zuid-Duitsland en Frankrijk vertrekken. Vooral zaterdag moeten zij rekening houden met aanzienlijke verkeersdrukte, onder meer in Zuid-Duitsland en ten oosten van Lyon.

Volgende week vrijdag begint in de regio's Midden en Zuid de voorjaarsvakantie.

