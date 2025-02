Schaatsers strijden om nationale titels en WK-tickets

HEERENVEEN (ANP) - De schaatsers beginnen aan de NK afstanden in Heerenveen, waar behalve de Nederlandse afstandstitels tickets voor de WK afstanden in maart in het Noorse Hamar zijn te verdienen. Op de eerste dag rijden de mannen de 5000 meter en de 500 meter. De vrouwen komen in actie op de 1500 meter.

De schaatsers beginnen om 18.25 uur zonder titelverdediger Patrick Roest aan de 5000 meter die zijn seizoen heeft beëindigd en daarmee ook zijn wereldtitel op de 5000 meter niet verdedigt. Titelverdediger Jenning de Boo is er op de 500 meter wel bij, net als Joy Beune bij de vrouwen op de 1500 meter.

De eerste drie schaatsers op de verschillende afstanden verdienen een ticket voor de WK afstanden die plaatsvinden van 13 tot en met 16 maart in Hamar. Alleen op de 5000 meter voor vrouwen en 10 kilometer bij de mannen, die op zondag op het programma staan, plaatsen alleen de eerste twee schaatsers zich.