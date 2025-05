Schoof: druk op Rusland moet enorm worden opgevoerd

TIRANA (ANP) - De druk op Rusland moet "enorm worden opgevoerd", vindt premier Dick Schoof. Dit om te voorkomen dat Rusland vredesbesprekingen met Oekraïne blijft traineren. "Alleen met besprekingen tussen Oekraïne en Rusland kan er een vorm van vrede komen", zei Schoof bij aankomst in Tirana, waar Europese staatshoofden en regeringsleiders bijeen zijn voor een top.

"Je zou langzaam gaan denken dat ze geen vrede willen", zei Schoof, doelend op de Russen. "Voor Nederland, maar eigenlijk voor alle Europese landen, is het niet acceptabel dat deze oorlog doorgaat. Laat staan dat Oekraïne uiteindelijk onder Russische overheersing komt."

Daarom is het opvoeren van die druk op Rusland belangrijk. Volgens Schoof oefenen de VS steeds meer druk uit op Rusland, en raken zij geïrriteerd. "Dat is een belangrijk signaal." Ook blijven nieuwe EU-sancties tegen Rusland belangrijk.

"Uiteindelijk zal er een staakt-het-vuren moeten komen en moet die Russische agressieoorlog tegen Oekraïne stoppen", zei Schoof.