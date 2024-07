Voormalige lijfarts Trump: schotwond oor was 2 centimeter

WASHINGTON (ANP/AFP) - De voormalige lijfarts van Donald Trump, Ronny Jackson, meldt dat de voormalige president goed herstelt van een schotwond in zijn oor die hij vorige week had opgelopen bij een aanslag op zijn leven. In een bericht op het sociaal medium Truth Social geeft Jackson een medische beschrijving van de wond, die 2 centimeter breed zou zijn.

Jackson merkt op dat de wond nog regelmatig bloedt en Trump eventueel een gehooronderzoek krijgt. De kogel die werd afgevuurd tijdens een campagnebijeenkomst van Trump op 13 juli in Pennsylvania vloog "op minder dan een halve centimeter van zijn hoofd" voordat die de bovenkant van Trumps rechteroor raakte, aldus de Republikeinse partijgenoot, die ook lijfarts was van de Democratische president Barack Obama.

Jackson bracht meteen 's avonds na de aanslag een bezoek aan Trump en behandelt hem sindsdien dagelijks. Hij noemt het een "absoluut wonder" dat Trump niet om het leven kwam.