Golfer Horschel gaat als leider slotdag Britse Open in

TROON (ANP/RTR) - De Amerikaanse golfer Billy Horschel is ook na de derde ronde de leider in de Britse Open, een van de vier majortoernooien in het golf. De 37-jarige Horschel sloot zijn derde rondgang op de Royal Troon Golf Club onder regenachtige omstandigheden af met 69 slagen, twee onder par. Hij leidt na 54 holes met vier onder par en één slag voorsprong op een zestal golfers.

De Ier Shane Lowry hoort daar niet bij. De leider na de tweede dag had een slechte ronde met maar liefst vijf bogeys en een double bogey en zakte naar de negende plaats.

De Zuid-Afrikaan Thriston Lawrence en de Amerikaan Sam Burns waren de grootste stijgers na een ronde van zes onder par. Zij waren klaar toen het nog droog was en delen de tweede plaats met de Amerikanen Russell Henley en Xander Schauffele en de Britten Justin Rose en Daniel Brown.