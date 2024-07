Voorzitter EU-regeringsleiders is tegen boycot van Hongarije

WOODSTOCK (ANP) - De voorzitter van de EU-regeringsleiders, Charles Michel, is pertinent tegen een boycot van informele EU-bijeenkomsten in Hongarije. Met dat standpunt staat Michel van de Europese Raad lijnrecht tegenover de koers van de Europese Commissie. Die heeft maandag wel een boycot van Hongaarse bijeenkomsten aangekondigd om het land zo te straffen voor de soloreizen van de Hongaarse premier Viktor Orbán.

Onverstandig, zegt Michel in de marge van een top van Europese leiders in het Engelse Woodstock. Want tweespalt kan alleen maar in het voordeel zijn van krachten die Europa willen verzwakken, denkt hij. En door Hongarije nu links te laten liggen "voed je het verhaal van krachten die willen aantonen dat de Europese Unie niet goed functioneert."

Een botsing van een opvatting tussen de twee Europese instituten is mogelijk. De instellingen kunnen ieder voor zich beslissen wat ze doen, evenals de EU-lidstaten. Maar een onduidelijke EU-koers is wat Michel betreft precies wat Europa nu niet moet laten zien.

Belang informele toppen

"Het is belangrijk een provocatie niet met een provocatie te beantwoorden", zegt Michel over een eventuele boycot als reactie op de recente reizen van Orbán naar onder meer Moskou en Beijing.

Bovendien zijn informele toppen, zoals die voor het komende half jaar onder meer in Hongarije staan gepland, volgens Michel juist heel belangrijk voor de Europese besluitvorming en de saamhorigheid. Omdat ministers of regeringsleiders soms "meer tijd nodig hebben" als ze aan een Europese vergadertafel merken dat hun aanvankelijke standpunt misschien moet worden bijgesteld. "Zodat ze de volgende keer een beetje meer opschuiven naar het standpunt van de collega-landen".

Afvaardiging door ambtenaren

Volgens Michel zouden we "in feite alleen maar onszelf straffen" met een boycot omdat die contactmomenten dan vervallen.

De Europese Commissie van Ursula von der Leyen heeft maandag besloten de door Hongarije georganiseerde vergaderingen te gaan boycotten en voorlopig alleen ambtenaren te sturen in plaats van Eurocommissarissen.