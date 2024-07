Veel minder warmtepompen verkocht na schrappen verplichting

NAARDEN (ANP) - Fabrikanten van warmtepompen hebben in het eerste halfjaar minder goede zaken gedaan. Ze verkochten in vergelijking met vorig jaar bijna de helft minder warmtepompen voor de verwarming van huizen. Dat komt onder andere doordat de nieuwe regering niet langer wil dat warmtepompen vanaf 2026 verplicht worden bij de vervanging van cv-ketels, meent de Vereniging Warmtepompen.

In de eerste zes maanden kochten groothandels en installateurs 47.000 warmtepompen van fabrikanten, zo'n 47 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De cijfers over de daling zijn volgens de branchevereniging enigszins vertekend, omdat groothandels vorig jaar voorraden aanlegden na eerdere leveringsproblemen. Maar ook als dit inhaaleffect buiten beschouwing blijft, is de afname volgens de Vereniging Warmtepompen nog "aanzienlijk".

De koepelorganisatie voor leveranciers van warmtepompen is pessimistischer over heel 2024 geworden. Eerder was de verwachting nog dat fabrikanten evenveel warmtepompen zouden verkopen als vorig jaar. Nu gaat de warmtepompbranche uit van krimp.