Voorzitter rechtspraak: OM wil strafrechter buitenspel zetten

DEN HAAG (ANP) - De Raad voor de rechtspraak noemt het plan van het Openbaar Ministerie om verdachten vaker zonder tussenkomst van een rechter zelf te bestraffen "maatschappelijk niet uit te leggen" en meent dat het zelfs het vertrouwen in de rechtsstaat kan schaden. Hiermee wordt de strafrechter "buitenspel gezet" en de "rechtsstaat ondergraven", zegt de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Henk Naves woensdag.

Het OM liet eerder deze week weten dat het verdachten van delicten waarop maximaal zes jaar celstraf staat, vaker een boete of taakstraf wil opleggen. Dit gebeurt dan dus zonder de zaak aan de rechter voor te leggen. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als diefstal, vandalisme of mishandeling. Bij zaken die door het OM worden behandeld, kan de verdachte geen celstraf krijgen, want alleen een rechter mag die opleggen. "Het betekent dat een celstraf bij tienduizenden zaken feitelijk wordt afgeschaft", zegt voorzitter Naves.

Met de nieuwe maatregel denkt justitie dat rechtbanken meer tijd krijgen voor zwaardere zaken. Naves vindt dat het OM met hun plan "eenzijdig het strafbeleid aanpast". Hij is er bepaald niet over te spreken en wil daarom zo snel mogelijk een gesprek hierover. "Dit past niet binnen de rechtsstaat. Zo'n ingrijpende beleidswijziging kun je alleen nemen in overleg met de Rechtspraak, en bijvoorbeeld ook de politie en andere organisaties in de strafrechtketen."

Daarbij heeft het plan ook gevolgen voor de openbaarheid van de rechtspraak ziet Naves. "De samenleving kan dan niet zien wat er achter de schermen wordt besproken."