Vredeshandhavers UNIFIL gewond bij aanval in Zuid-Libanon

Samenleving
door anp
zondag, 29 maart 2026 om 23:59
ADSHIT AL-QUSAYR (ANP) - Bij een aanval op Zuid-Libanon zijn meerdere vredeshandhavers van de VN-vredesmacht in Libanon (UNIFIL) gewond geraakt. Dat meldt de woordvoerder van UNIFIL aan het door de staat gerunde Nationale Nieuwsagentschap van Libanon.
"Een projectiel is vanavond ontploft op een UNIFIL-locatie nabij Adshit al-Qusayr, waardoor een aantal vredeshandhavers gewond is geraakt", aldus de woordvoerder. Om hoeveel personen het gaat en in welke toestand zij verkeren is onduidelijk.
Eerder meldde het Libanese ministerie van Volksgezondheid dat een Israëlische luchtaanval op de Zuid-Libanese plaats Shaqra aan vijf mensen het leven heeft gekost. Twee anderen raakten daarbij gewond.
Israëlische aanvallen op Libanon hebben sinds 2 maart aan ruim 1200 mensen het leven gekost.
