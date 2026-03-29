Pakistan wil gesprekken Iran en VS in komende dagen organiseren

ISLAMABAD (ANP/DPA) - Pakistan is bereid in de komende dagen gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran te organiseren. Dat heeft de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken, Ishaq Dar, verklaard. De oorlog van Israël en de VS tegen Iran gaat zijn tweede maand in.

Dar gaf geen verdere details over het tijdsbestek van de gesprekken, maar stelde dat de VS en Iran beide hun vertrouwen hebben uitgesproken in de rol van Islamabad. Volgens Dar hebben ook de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, en VN-secretaris-generaal António Guterres hun steun uitgesproken voor het vredesinitiatief.

De aankondiging volgde op een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van Pakistan, Saudi-Arabië, Turkije en Egypte, die als doel had beide partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen.

Pakistan deelt een grens van ongeveer 900 kilometer met Iran en heeft zich sinds het begin van de oorlog aangeboden als bemiddelaar.