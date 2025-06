MÜNCHEN (ANP) - Een vrouw heeft in München meerdere mensen neergestoken. Ze is door de politie neergeschoten. Volgens het blad Bild is de 30-jarige vrouw naar het ziekenhuis gebracht waar ze korte tijd later aan haar verwondingen is overleden.

De mesaanval was rond 20.00 uur bij het evenemententerrein Theresienwiese. Hoeveel mensen zijn gestoken, is niet bekend.