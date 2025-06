De Jong wil contract verlengen bij FC Barcelona

HELSINKI (ANP) - Frenkie de Jong wil zijn contract verlengen bij Barcelona. "Ik wil graag blijven en de club wil dat ook, dus dan kom je er wel uit.", zei de middenvelder na een uitzege van het Nederlands elftal op Finland (0-2) in de WK-kwalificatie.

De 28-jarige De Jong voetbalt sinds 2019 voor FC Barcelona, de club die hem voor 75 miljoen euro overnam van Ajax. Zijn huidige verbintenis loopt aan het einde van het volgende seizoen af. De middenvelder leest en hoort overal dat hij weer helemaal terug is na een zware enkelblessure. "Maar ik vind niet dat ik nu beter dan voorheen speel", zei hij. "Barcelona draait gewoon veel beter. En dan lijkt dat misschien zo."

De Jong won afgelopen seizoen de landstitel, de Spaanse beker en de Spaanse Super Cup met FC Barcelona. "Maar de Champions League, misschien wel de grootste prijs, hebben we gemist", doelt hij op een nederlaag over twee duels met Internazionale in de halve finale van de Champions League. "Ik vind dat Paris Saint-Germain de verdiende winnaar van de Champions League. Ze hebben mooi voetbal gespeeld."