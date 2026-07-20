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VS beschuldigen Cuba van decennialange spionage

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 15:31
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten beschuldigen Cuba ervan decennialang tot in de hoogste regionen te hebben gespioneerd in de VS. Dat staat in een maandag gepubliceerde rapportage van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zou gaan om "de meest verreikende en beschadigende infiltratie van een geheime dienst in de Amerikaanse geschiedenis".
"Bijna zeven decennia lang heeft het Cubaanse regime een belangrijke rol gespeeld in iedere noemenswaardige extreemlinkse opstand, revolutie en militante beweging in en buiten het westelijk halfrond", zo haalt de Miami Herald een medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan. "De omvangrijke inlichtingen- en ideologische netwerken hebben geholpen bij de opkomst van uiterst links in ons land en in ons werelddeel."
Cuba heeft altijd volgehouden geen bedreiging voor de VS te vormen.
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