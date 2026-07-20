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Branche verwacht lagere appeloogst, peren juist meer

Economie
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 15:19
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ZOETERMEER (ANP) - De Nederlandse appeloogst valt dit jaar naar verwachting 18 procent lager uit dan vorig jaar. De perenoogst daarentegen stijgt juist met 10 procent ten opzichte van 2025, verwachten GroentenFruit Huis en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).
De appeloogst daalt vermoedelijk tot 195 miljoen kilo, maar de perenoogst groeit naar verwachting tot 393 miljoen kilo. Vorig jaar waren appelbomen juist goed voor een bovengemiddeld grote oogst.
Elstar is veruit het meest geteelde appelras in Nederland. Dit jaar wordt gerekend op een oogst van 77 miljoen kilo Elstar, een daling van 21 procent vergeleken met vorig jaar. Voor Jonagold, het tweede ras in Nederland, wordt uitgegaan van 47 miljoen kilo. Dat betekent een daling van 20 procent. Daarna volgen Kanzi en Rode Boskoop als de meest geoogste rassen.
De perenoogst ziet er beter uit voor dit jaar. "Gemiddeld hangen er meer peren aan de bomen in Nederland dan een jaar geleden", aldus de brancheorganisaties.
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