VS leggen visumverbod op aan mensen die illegale migratie helpen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten gaan visumverboden opleggen aan buitenlandse functionarissen die in Amerikaanse ogen illegale migratie faciliteren. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio kondigde aan dat het gaat om onder anderen douane- en havenmedewerkers die verantwoordelijk zouden zijn voor de instroom van mensen aan de grens tussen de VS en Mexico.

President Donald Trump probeert het aantal migranten in het land sterk terug te dringen. De Republikein richt zich vooral op de instroom vanuit Mexico, vanwaar niet alleen Mexicanen maar ook mensen uit andere Latijns-Amerikaanse landen de VS binnenkomen.

"Het beveiligen van onze grenzen is van cruciaal belang om Amerika veiliger, sterker en welvarender te maken", stelt Rubio in een verklaring. "Landen langs migrantenroutes moeten hun steentje bijdragen en de doorgang van vreemdelingen ontmoedigen die illegaal de VS willen betreden."