VS overwegen inzet duizenden extra militairen in Midden-Oosten

door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 1:27
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering overweegt duizenden extra militairen in te zetten in het Midden-Oosten. Dat melden een Amerikaanse functionaris en drie andere ingewijden aan persbureau Reuters.
Washington overweegt de extra troepen onder meer te gebruiken om de vrije doorvaart door de Straat van Hormuz te verzekeren, mogelijk door grondtroepen langs de Iraanse kust te stationeren.
Ook wordt gesproken over een operatie op het Iraanse eiland Kharg, het knooppunt voor 90 procent van de Iraanse olie-export. Daarnaast wordt de mogelijkheid besproken om de Iraanse voorraden hoogverrijkt uranium veilig te stellen, een operatie die experts omschrijven als buitengewoon complex.
Een onmiddellijke inzet van grondtroepen wordt niet verwacht. Politiek ligt het gevoelig: de Amerikaanse publieke steun voor de oorlog tegen Iran is beperkt en Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne nieuwe militaire avonturen in het Midden-Oosten te vermijden.
