VS vallen doelen Iraanse Revolutionaire Garde aan

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten zijn begonnen met nieuwe aanvallen op Iran, melden de Amerikaanse strijdkrachten op X. Volgens het leger worden doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde bestookt. Dit als reactie op eerdere Iraanse aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz en op landen waar Amerikaanse militairen gestationeerd zijn.

Iraanse media melden explosies in de havensteden Bandar Abbas en Sirik en op het eiland Qeshm.

De VS beschoten zondag al het Iraanse eiland Larak. Dat was voor zover bekend de eerste aanval op Iran sinds eind juli. Iran reageerde door raketten af te vuren op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten, landen met een Amerikaanse basis.