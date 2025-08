Vulkaan Lewotobi op Indonesisch eiland Flores barst weer uit

JAKARTA (ANP/DPA) - De vulkaan Lewotobi Laki-Laki op het Indonesische eiland Flores is zaterdag opnieuw uitgebarsten. Een askolom bereikte een hoogte van 18 kilometer, aldus de geologische dienst van het land.

De autoriteiten hebben de hoogste staat van paraatheid uitgeroepen. Mensen wordt aangeraden om 6 tot 7 kilometer van de top vandaan te blijven.

Op vrijdag barstte de vulkaan ook uit, waarbij een askolom tot een hoogte van 10 kilometer werd uitgespuwd.

De laatste jaren is de Lewotobi steeds actiever geworden. In november 2024 kwamen bij een uitbarsting waarbij roodgloeiende rotsblokken de lucht in werden geslingerd tien mensen om het leven.