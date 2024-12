In de eilandrepubliek Kiribati hebben ze de jaarwisseling al achter de rug. Daar was het om 11 uur vanochtend al 2025, een uur later volgde de Polynesische eilandengroep Tonga, weer een uur later Nieuw-Zeeland en ook in Sydney, Australië is het inmiddels nieuwjaar. Daar is traditiegetrouw een spectaculair vuurwerk vanaf de bekende brug, zie de beelden hieronder.

Ook uit Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland, hebben we prachtige beelden van het vuurwerk.